Порошенко не очень щедр, но он умеет находить правильные аргументы - политтехнолог

В 2002 году на выборах в парламент успешный политтехнолог Сергей Гайдай, который уже почти 15 лет является видной фигурой в этой среде, выстраивал кампанию Петра Порошенко, который выдвинул свою кандидатуру по одному из мажоритарных округов в Винницкой области.

Политтехнолог вспоминает, что согласился на эту работу не сразу: Порошенко пришлось его убеждать.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".

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"Порошенко не очень щедр,— говорит он,— но он действительно умеет убеждать, находить правильные аргументы".

Политтехнолог вспоминает, что работать приходилось в основном по ночам: предприниматель Порошенко освобождался от забот, связанных с его бизнесом, только к часу-двум ночи и только после этого включался в работу над предвыборной кампанией.

"И даже в это время он постоянно отвлекался, чтобы решать по телефону какие-то бизнес-проблемы",- говорит Гайдай.

Полное интервью Сергея Гайдая читайте завтра, 20 ноября, в выпуске журнала "Новое время".