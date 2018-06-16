Неделя в цифрах

2% роста экономики Украины ожидает в 2016 году министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

3 народных депутата – Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко – вышли из фракции Блок Петра Порошенко. Кроме того, депутатскую группу «Воля народа» покинул народный депутат Михаил Ланьо.

4 из 5 очагов возгорания в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года возникли внутри здания, говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы.

24,1 гривень к доллару – такой среднегодовой курс закладывает в качестве макропоказателя на 2016 год в проект государственного бюджета Министерство финансов Украины.

25% детей (более 500 000 человек) от общего количества маленьких украинцев, требующих вакцинации, вакцинированы вакциной против полиомиелита, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

28 место занимает украинская сборная по футболу, опустившись на четыре позиции вниз в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщается на официальном сайте ФИФА.

41 человек погиб, около 180 человек пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на 31 октября в одном из ночных клубов в Бухаресте, сообщают иностранные СМИ. Причиной трагедии стали нарушения техники безопасности при использовании пиротехники, трое хозяев заведения были задержаны на 30 дней. Ситуация вызвала в Румынии волну массовых протестов против коррупции в органах власти. На улицы вышло около 20 000 человек. Это повлекло за собой отставку премьер-министра страны.

60% граждан из 8 стран-членов ЕС считают, что в Украине происходит вооруженный конфликт, инспирированный Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Института мировой политики. Больше всего это утверждение поддерживают поляки (75%), меньше всего – французы (46%) и британцы (49%).

70-е место среди 142 стран занимает Украина в мировом рейтинге процветания, обнародованном британским центром Legatum Institute, сообщают украинские СМИ. За год Украина опустилась в рейтинге на 7 ступенек.

74% россиян снова выбрали бы главой государства действующего президента РФ Владимира Путина, сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). На втором месте предпочтений – Владимир Жириновский с 4% поддержки.

85 из 123 работающих украинских банков получили прибыль на уровне 3 872 000 000 гривен с начала 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины. 45 банков, включая 7 неплатежеспособных, получили убыток в размере 72 739 000 000 гривен.

112 народных депутатов восьмого созыва Генеральная прокуратура Украины вызывает на допросы в качестве свидетелей, сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. По информации ГПУ, с апреля 2015 года в качестве свидетелей допрошены лишь 6 депутатов.

269 парламентариев проголосовали за внесение изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Теперь положения закона о выплате единовременной денежной помощи волонтерам, добровольцам и членам семей погибших распространяются и на лиц, которые были признаны инвалидами до вступления в силу этого закона, а также на членов семей лиц, которые погибли до вступления в силу этого закона.

489 отделений полиции и 217 отделов полиции полноценно функционируют в составе Главных управлений полиции в областях и городе Киеве согласно полномочиям, определенным законом, сообщают в Департаменте коммуникации МВД.

5 000 человек вышли в Берлине на акцию протеста против политики Германии в отношении приема беженцев, сообщают иностранные СМИ.

43 226 единиц боеприпасов – артиллерийских снарядов, реактивных боеприпасов, боевых гранат, мин и т.д. - обнаружено и изъято подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с начала выполнения работ на востоке Украины, сообщают в ГСЧС.

79 000 россиян остаются в Египте, в основном, на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Федеральное агентство по туризму России. Их эвакуацию РФ планирует проводить планово, в даты, соответствующие купленным билетам.

150 000 гривень будут выделены каждой семье погибших в результате крушения катера «Иволга» в Затоке Одесской области, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

218 394 беженца прибыли в Европу по морю в октябре, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев. Почти столько же беженцев прибыли в Европу за весь 2014 год. В этой связи, в Еврокомиссии не ожидают снижения нынешних темпов притока мигрантов до 2017 года. Согласно прогнозам, в Евросоюз до конца 2016 года могут прибыть еще 3 000 000 беженцев.

5 000 000 человек на востоке Украины остро нуждаются в гуманитарной помощи, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на комиссара по правам человека в Совете Европы Нильса Мужниекса.

5 116 000 гривень залога внес за экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Прокуратура подозревает Лукаш в завладении 2,5 млн гривень из государственного бюджета и совершении подлога, повлекшего тяжкие последствия. Вместе с тем, пока Елену Лукаш все еще удерживают в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.

131 330 000 гривень средств были заблокированы с начала 2015 года Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой безопасности Украины в рамках операции по предупреждению и противодействию финансового терроризма (сепаратизма).

70 671 000 000 долларов составила общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец сентября 2015 года, сообщают в Министерстве финансов Украины.

Маргарита Андреева