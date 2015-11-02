В октябре в Европу по морю прибыли столько же беженцев, как за весь 2014 год - ООН

Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает Русская служба ВВС.

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Из них более 210 тысяч прибыли в Грецию и свыше 8 тысяч - в Италию. Много прибывших - беженцы из Сирии.

Только в этом году 2 тысячи 440 человек утонули или были объявлены пропавшими без вести при попытке пересечь Средиземное море, сообщили в агентстве ООН.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу через Средиземное море прибыли 704 227 тысяч мигрантов.

22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о распределении 120 тысяч беженцев.