В октябре в Европу по морю прибыли столько же беженцев, как за весь 2014 год - ООН
21:10, 02 ноября 2015Мир
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В октябре в Европу по морю прибыли 218 тысяч 394 беженца - почти столько же, сколько за весь 2014 год.
REUTERS
Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает Русская служба ВВС.
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Из них более 210 тысяч прибыли в Грецию и свыше 8 тысяч - в Италию. Много прибывших - беженцы из Сирии.
Только в этом году 2 тысячи 440 человек утонули или были объявлены пропавшими без вести при попытке пересечь Средиземное море, сообщили в агентстве ООН.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу через Средиземное море прибыли 704 227 тысяч мигрантов.
22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о распределении 120 тысяч беженцев.
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