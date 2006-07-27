Ющенко подчеркнул, что уже вправе распустить парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков “выйти из окопов” и искренне говорить о том, какой государственный курс они хотят проводить после преодоления политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, подытоживая первую часть заседания круглого стола.

“Я предлагаю выйти из окопов и говорить по этим вопросам искренне. Потому что ответ помещается в плоскости, есть ли у нас виденье того курса, который может нас объединить, потому что каждый корабль ловил ветер попутный или не попутный, зная порт, куда он плывет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул свое убеждение в том, что сегодня не стоит вопрос о том, кто будет формировать правительство или кто в него войдет.

На сегодняшний день, по убеждению Президента, стоит вопрос, какую программу будет реализовывать новое правительство.

В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что у него уже есть право распустить парламент, поскольку прошло 60 дней, а правительство не сформировано. В то же время, он выразил неуверенность в том, даст ли это позитивный результат.

“Но не приведет ли это к пролонгации проблемы, и через 60 дней с запущенным в плохом смысле бюджетным процессом мы приходим в осень, и опять садимся за этот круглый стол, приблизительно с теми же лицами, я убежден?”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня стоит 10-12 вопросов, на которые нужно дать ответ, и все эти вопросы касаются того, как Украине развиваться дальше.