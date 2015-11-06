Корбан заявляет, что вложил в "Фонд обороны страны" 200 миллионов гривень для поддержки армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время судебного заседания.

"При нашем содействии, при содействии нашей администрации (Днепропетровская ОГА - УНИАН) мы собрали волонтеров, и создали частный "Фонд обороны страны". Частный, а не государственный, и никакие бабушки, как сказал генпрокурор туда не платили никаких денег, потому что у нас даже не было трехзначного номера, поскольку для этого необходимо было получить постановление Кабинета Министров", - заявил Корбан.

Как отметил он, бывший председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский вложил в фонд до 1 миллиарда гривень. "Куда я лично влил порядка 200 миллионов гривень своих собственных средств", - сказал Корбан.

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"И за эти деньги покупались каски, бронежелеты, покупалась обувь, форма, начали производиться сухпайки для солдат, потому что сухпайков тоже не было. За эти деньги приобретался транспорт...", - рассказал Корбан.

Также он сообщил, что оказывалась помощь Министерству обороны и командованию на восточном фронте.