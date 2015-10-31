Часть санкций против России будет действовать, пока оккупированный Крым остается в составе РФ - Теффт

Об этом заявил посол США в Москве Джон Теффт, передают РИА Новости.

"Мы неоднократно говорили, что, когда Минские соглашения будут полностью реализованы, часть санкций будет снята. Санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать до тех пор, пока его оккупация будет продолжаться", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что санкции Европейского Союза против России будут действовать, пока Минские соглашения не будут выполнены.