Семенченко о повестке Новинскому: "Народ опять держат за идиотов"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Семенченко, попытка вручить повестку Новинскому вызывает недоумение с учетом того, что самого Новинского на заседании не было.

"Если хотите показать, что дошла очередь до регионалов и есть что предьявить, - вносите представления по снятию неприкосновенности и аресту, как по Мельничуку и Мосийчуку. Пока складывается впечатление что опять держат народ за идиотов", - написал депутат.

Он допустил, что теперь Новинский, опасаясь уголовного преследования, может сбежать из страны.

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"По Клюеву дали сбежать, внеся представление без задержания и ареста. По Новинскому пришли предупредить, чтобы он тоже сбежал? Заканчивайте клоунаду, граждане "борцы с коррупцией" и начинайте работать без двойных стандартов. Имитацией мы уже все сыты по горло!", - подчеркнул Семенченко.

Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на согласительном совете ВР заявил о намерении вручить повестку депутату от ОБ Вадиму Новинскому.

В то же время председатель парламента Владимир Гройсман перебил представителя МВД и попросил его подождать за пределами зала, не дав закончить выступление.

Впоследствии лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил, что, кроме Новинского, следователи намеревались вручить повестки также депутатам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Наталье Королевской.