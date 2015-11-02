Неизвестные устроили взрыв во дворе Лисичанского горсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Луганской области, 1 ноября в Лисичанский городской отдел милиции поступило сообщение дежурного исполнительного комитета Лисичанского городского совета о том, что во время обхода административного здания горисполкома по улице Комсомольской он обнаружил разбитыми 6 окон и во дворе с тыльной стороны здания небольшую воронку на асфальте.

Читайте такжеВ Лисичанске на выборах мэра победил кандидат "Оппоблока"

По итогам выезда правоохранителей на место происшествия было установлено, что неизвестные, вероятно через забор, бросили во двор горисполкома неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось.

Жертв и пострадавших нет. С места происшествия изъяты: тканевая лента со следами горения, остатки асфальта со следами горения, остатки неустановленного вещества. Проводится проверка.

Читайте такжеВ Лисичанске найден крупный тайник с оружием и боеприпасами