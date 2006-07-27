Сторонники Януковича пошли в парк Шевченко на митинг

В центре Киева проходит многотысячная акция, участники которой требуют от Президента Украины подать кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра на утверждение в Верховную Раду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители милиции, которые сопровождают шествие манифестантов, в акции принимают участие приблизительно 20-25 тыс. человек.

Сторонники В.ЯНУКОВИЧА начали свое шествие от здания парламента, прошли по улице Грушевского к Европейской площади, по улице Трехсвятительской идут к улице Владимирской, после чего планируют дойти до парка Шевченко и возле памятника Т.Г.Шевченко провести митинг в поддержку своего лидера.

С дальнейшим планом действий участники акции пока не ознакомлены.