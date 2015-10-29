В Ивано-Франковский горсовет проходят шесть партий

В Ивано-Франковский городской совет проходят шесть партий.

Как сообщили УНИАН в городской избирательной комиссии, в горсовет проходят партии "Свобода", Объединение «Самопомич», "Батькивщина", "УКРОП", БПП "Солидарность", Украинская народная партия.

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В частности, ВО "Свобода" набрала 27,06% и будет иметь 14 депутатских мест, «БПП "Солидарность" набрал 17,52% - 9 мест, "Самопомич" набрала 12,23% - 6 мест, «УКРОП» набрал 11,15 % - 6 мест, "Батькивщина" с 8,31% будет иметь 4 депутатских мест, УНП с 5,47% будет иметь 3 места.

В Ивано-Франковский городской совет избраны 42 депутата.

За пост мэра Ивано-Франковска будут бороться во втором туре народный депутат Украины, экс-мэр Калуша Игорь Насалик от «БПП «Солидарность» и экс-народный депутат Украины Руслан Марцинкив от ВО "Свобода".