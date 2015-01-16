Ивано-Франковский горсовет просит президента вернуть звание Герой Украины Бандере и Шухевичу

Соответствующее обращение было принято сегодня на сессии горсовета. "Предыдущая, антиукраинская и антидемократическая власть, пойдя на поводу Кремля, лишила званий Герой Украины Бандеру и Шухевича", - говорится в документе.

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"Уважаемый господин президент Украины - за мужество и самопожертвование в украинской национально-освободительной борьбе, просим вас повторно издать указы о присвоении Бандере и Шухевичу звания Герой Украины", - отмечается в обращении.

Депутаты считают, что "такой позиции главы украинского государства в отношении наших Героев требует не только община города Ивано-Франковска, не только народ Украины, но и историческая справедливость".

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Высший административный суд окончательно отказал в возможности пересмотра дел о незаконности присвоения звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Степану Бандере.

Звания Героя Украины были присвоены указами президента Виктора Ющенко Роману Шухевичу - 12 октября 2007 года, Степану Бандере - 20 января 2010 года.