Продолжаются ожесточенные столкновения на ливано-израильской границе

Конфликт на ливано-израильской границе не утихает.

Больше всего от него страдают мирные жители. Политики пока еще не могут найти пути разрешения конфликта.

В регион поступает гуманитарная помощь. В целом за время противостояния уже погибло 50 израильтян, 29 из которых военные. Израильтяне утверждают, что уничтожили 130 боевиков, "Хезболла" заявляет, что потеряла 28 своих членов. Жертв среди мирного населения Ливана несколько сотен.

Как передает ICTV, минувшей ночью израильские войска нанесли удар по военной базе в поселке Амчит к северу от Бейрута. Самые ожесточенные столкновения продолжаются возле пограничного поселка Бинт-Джбейль. Израильтяне говорят, что хотят создать буферную зону к югу от границы, а это существенно снизит возможность обстрела израильских территорий ракетами. Политики между тем решают, как преодолеть кризис на Ближнем Востоке.

Международная конференция в Риме не дала результатов. Ее участники даже не призывали стороны к немедленному прекращению огня, а только – к продолжительному перемирию.