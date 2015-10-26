Суд оставил под стражей Медведько, подозреваемого в убийстве Бузины
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда столицы.
Таким образом, согласно решению суда, срок содержания Медведько под стражей продлен до 4 декабря.
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В ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что считает его уголовное преследование политически мотивированным, а себя - политзаключенным, потому 30 октября намерен объявить однодневную голодовку.
Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил.
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По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.
7 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении содержания под стражей Медведько до 4 декабря.