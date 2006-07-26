В Украине ожидается комфортная погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только на севере Левобережья и в Карпатах днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южной части и западных областях местами 30-34°; в Карпатах и горах Крыма ночью 11-16°, днем 20-25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

28-29 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только 28 июля в восточной части местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 28 июля 13-18°, на юге до 21°, 29 июля 10-15° (в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°), на побережье морей и Закарпатье местами 18-20°; днем в Украине 23-28°, в южной части и в Закарпатье местами 30-34°.

30 июля - преимущественно без осадков, только на севере Левобережья, а днем местами и в восточных и западных областях кратковременные дожди. 31 июля в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, 30 июля в восточных областях 9-14°; днем 25-31°, на юге местами до 34°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

28-29 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 28 июля 13-18°, 29 июля 10-15°; днем 23-28°.

30 июля - без осадков, 31 июля кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.