Итоги выборов в Винницкий горсовет

Согласно окончательным итогам голосования, Блок Юлии Тимошенко, политическая партия "Народный союз "Наша Украина", Социалистическая партия, Партия регионов, партия "Вече" и Коммунистическая партия проходят в Винницкий горсовет, преодолевая 3-процентный барьер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 31 марта на заседании городской избирательной комиссии заявил ее председатель Валерий КОЖУХАР.

В соответствии с результатами голосования, в активе БЮТ - 31,74%, или 58,525 тыс. голосов, НСНУ – 9,83%, или 18,128 тыс. голосов, СПУ – 5,73%, или 10,571 тыс. голосов, Партии регионов – 5,41%, или 9,986 тыс. голосов, "Вече" – 3,26%, или 6,017 тыс. голосов, КПУ – 3,19%, или 5,896 тыс. голосов.

Не преодолели 3-процентный барьер Оппозиционный блок "НЕ ТАК!" – 2,81%, блок Натальи Витренко "Народная оппозиция" – 2,52%, блок Юрия Кармазина – 2,48%, остальные партии и блоки набрали менее 2% голосов избирателей, против всех проголосовали 7,62% избирателей из 184,377, которые приняли участие в выборах.