Порошенко рассказал, когда Украина может вернуться к вопросу ввода миротворцев ООН (видео)
Президент Украины Петр Порошенко не исключает возвращения к предложению о введении в Украине миротворческих подразделений ООН в следующем году, если Минские соглашения не будут реализованы в соответствии с согласованным графиком.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.
"Ситуация, несмотря на перемирие, еще очень далека от мира и эскалация конфликта может произойти в любую минуту. Для стабилизации ситуации, я не исключаю, особенно если пункты Минских соглашений не будут реализованы в соответствии с согласованным графиком, мы можем вернуться к необходимости предложения о введении в Украине миротворческих подразделений ООН ", - сказал он.
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Порошенко напомнил, что решение о миротворцах принимает СБ ООН.
"Аргументированно отстаивать свою позицию более эффективно, когда государство является членом ООН", - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2015 г. на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.
При этом он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирования полицейской миссии Евросоюза.
18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.