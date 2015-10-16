Избрание Украины в Совбез ООН расширяет спектр ее полномочий в этом органе - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель постоянного представителя Украины при ООН во время членства Украины в Совете безопасности ООН в 2000-2001 годах Маркиян Кулик сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Теперь спектр полномочий Украины как члена ООН расширяется благодаря внесению тех или иных вопросов на рассмотрение Совета безопасности. Украина будет формировать повестку дня этого органа, непосредственно будет принимать участие в переговорах и, что важно, в закрытых переговорах, где именно вырабатываются все проекты резолюций”, - сказал Кулик.

В то же время, по его словам, избрание Украины непостоянным членом Совета безопасности ООН расширяет ее обязанности. “Теперь мы уже являемся одним из 15 членов, которые несут главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а поэтому для нас конфликты, даже в отдаленных от Украины точках, станут ближе”, - сказал Кулик.

В отношении конфликта между Украиной и Россией Кулик отметил, что у Украины появятся дополнительные возможности для продвижения тех вопросов, решение по которым Украина хотела бы принять в Совета безопасности ООН.

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“Не стоит, пожалуй, зацикливаться на украинско-российском противостоянии за время членства, повестка дня достаточно широка. И Украине надо занимать ту позицию, которая ей выгодна. Например, на повестке дня есть вопрос борьбы с терроризмом, и очевидно, что оценки, кто такие террористы, будут осуществляться через рассмотрение этого вопроса, выгодные нам, это также будет способствовать укреплению позиций Украины”, - сказал Кулик.

Он отметил, что Совет безопасности ООН - это форум, через который доносится позиция к мировой общественности, и это также дополнительный рычаг не только прямого юридического давления, но и морального, который не следует недооценивать. По словам Кулика, взносы Украины в устав ООН останутся такими же. Он также отметил, что Украина уже четвертый раз избирается в Совет безопасности ООН и второй раз за время независимости.

Как сообщал УНИАН, 15 октября на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. “За” проголосовали 177 стран.