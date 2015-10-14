На саммите ЕС будут обсуждаться результаты последних переговоров в Нормандском формате
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского Союза расскажут лидерам стран-членов ЕС о недавних переговорах по разрешению кризиса в Украине, состоявшихся в Нормандском формате 2 октября в Париже.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из повестки дня саммита, который пройдет 15-16 октября в Брюсселе.
Этот вопрос в ней стоит последним.
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"В завершение, канцлер Меркель и президент Олланд, как ожидается, проинформируют коллег о переговорах в Нормандском формате, состоявшихся в Париже 2 октября", - отмечается в пояснении к повестке дня.
Первым вопросом лидеры ЕС рассмотрят доклад о Европейском экономическом и монетарном Союзе, после чего президент Европейского Совета Дональд Туск проинформирует о последнем развитии событий по предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.
Далее в повестке дня стоит вопрос о миграции с акцентом на необходимости сотрудничества с третьими странами на внешних границах и на возвращении тех, кто не может претендовать на статус беженца в ЕС.
За ужином лидеры ЕС продолжат обсуждать вопросы миграции, а также события в Турции и Сирии.
Туск намерен завершить саммит в четверг вечером, но если это будет необходимо, лидеры ЕС продолжат работу в пятницу утром, говорится в документе.