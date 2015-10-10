Кэмерон и Меркель поддержали продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, пока Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины не будут выполнены полностью.
Об этом сообщила пресс-служба британского премьера, передает Радио Свобода.
Оба лидера в ходе своей встречи в Великобритании также подчеркнули важность финансовой и практической поддержки Украины, говорится в сообщении.
Обсуждая Украину и поведение России, Кэмерон приветствовал прогресс, который обеспечили благодаря минскому формату Меркель, а также президент Франции Франсуа Олланд, сообщила пресс-служба.
Встреча, которая состоялась в резиденции британского премьера под Лондоном, была также посвящена положению в Сирии.
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Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз не рассматривает возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.