СБУ запретила Лужкову въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, в связи с тем, что гражданин Российской Федерации Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости совершения действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, сейчас СБУ выясняет все обстоятельства провокационных высказываний Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе 11 мая в связи с возможной его причастностью к отмыванию "грязных средств" на территории Севастополя.

СБУ также вынесла предупреждение депутату Госдумы России Константину ЗАТУЛИНУ о недопустимости недоброжелательных публичных заявлений, которые противоречат национальному законодательству Украины.

В то же время СБУ выражает благодарность политическим силам и общественным организациям, которые выступили в защиту национального суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос осталось нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

Ю.ЛУЖКОВ также сообщил присутствующим, что «в качестве гостеприимного подарка» он получил бумагу от Службы безопасности Украины, которая предупредила, чтобы он молчал. «Как вы считаете - правильно молчать? Мы не молчим. Мы говорим правду. Мы не хотим раскола между нашими государствами, но мы хотим эту правду говорить, и чтобы эта правда была основой нашего отношения к тому, что происходит между нашими государствами», - сказал московский мэр.