Русская община Крыма призывает к акциям протеста

Русская община Крыма призывает крымчан принять участие в массовых акциях гражданского протеста в случае срыва праздничных мероприятий, посвященных 225-летию Черноморского флота России.

Об этом говорится в заявлении Русской общины Крыма (РОК) «Отстоим Севастополь! к 225-летию основания Черноморского Флота России и города-героя Севастополя», текстом которого располагает УНИАН.

Русская община Крыма считает «развернувшуюся в последние дни кампанию, направленную на срыв праздничных мероприятий в Севастополе, посвященных 225-летию Черноморского флота России», очередным звеном «антироссийской политики», проводимой представителями действующей украинской власти. «Как и следовало ожидать, в первых рядах противников юбилейных мероприятий Черноморского флота России оказались нынешние руководители города-героя Севастополя – председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН и его первый заместитель Владимир КАЗАРИН, которые, в свойственной этим политикам иезуитской манере, заявили о «недопустимости» проведения праздничного парада Черноморского флота России в городе русской военно-морской славы», - говорится в заявлении РОК.

В связи с подобными действиями Русская община Крыма заявляет о своем твердом намерении защищать интересы ЧФ России и призывает всех своих сторонников принять активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных 225-летию Черноморского флота России, а в случае их срыва - принять участие в акциях гражданского протеста.

Справка УНИАН. Лидером Русской общины Крыма является первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ.