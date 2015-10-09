Житель Харькова получил 5 лет за обеспечение террористов "ЛНР" мобильной связью
Киевский районный суд Харькова приговорил к 5 годам заключения гражданина, который поставлял боевикам "ЛНР" стартовые пакеты мобильных операторов.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Уроженец Луганской области, который сейчас живет в Харькове, в конце прошлого года договорился с главарем так называемых "казаков" террористической организации "ЛНР" о предоставлении им материальной помощи – обеспечении боевиков мобильной связью.
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Для этого он на 30 тысяч гривен закупил стартовых пакетов мобильных операторов и скретч-карточек пополнения мобильных счетов, которые передал членам незаконных вооруженных формирований "ЛНР" через водителей маршрутных такси, следовавших в Луганскую область.
Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники СБУ. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и приговорен к 5 годам лишения свободы.