Житель Харькова получил 5 лет за обеспечение террористов "ЛНР" мобильной связью

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Уроженец Луганской области, который сейчас живет в Харькове, в конце прошлого года договорился с главарем так называемых "казаков" террористической организации "ЛНР" о предоставлении им материальной помощи – обеспечении боевиков мобильной связью.

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Для этого он на 30 тысяч гривен закупил стартовых пакетов мобильных операторов и скретч-карточек пополнения мобильных счетов, которые передал членам незаконных вооруженных формирований "ЛНР" через водителей маршрутных такси, следовавших в Луганскую область.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники СБУ. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и приговорен к 5 годам лишения свободы.