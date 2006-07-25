Наша Украина не допустит узурпации власти Морозом

Фракція «Наша Україна» засуджує вчорашні виступи голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА та його першого заступника Адама МАРТИНЮКА і заявляє, що у своїх висловлюваннях вони «продемонстрували всьому українському народу та світовій громадськості наміри узурпувати владу в Україні».

Як ідеться у заяві фракції, переданій агентству УНІАН, заяви О.МОРОЗА та А.МАРТИНЮКА є «прямим порушенням Конституції та законодавства України, зазіханням на конституційний лад».

«Ми переконані, що виборці, які віддали свої голоси за Соціалістичну та Комуністичну партії, не уповноважували їх на такі антизаконні дії. Така позиція керівництва Верховної Ради України є зразком політичного шантажу та вседозволеності. Ми ще раз наголошуємо – шантаж та узурпація в Україні не пройдуть. Це довів Майдан 2004 року.

Вважаємо, що сьогодні окремі політичні сили не мають права шантажувати кандидатурою прем’єр-міністра Президента і весь український народ. Ми переконані, що кандидатура голови уряду повинна бути консолідуючою і неконфліктною. На сьогодні ж суспільству і Президенту України нав’язують конфронтаційний сценарій», заявляє фракція «Наша Україна».

«Наша Україна» наголошує, що усіма дозволеними Конституцією та законнами України засобами захищатиме всенародно обраного Президента України і не допустить узурпації влади в державі верхівкою парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері у своєму звернені до українського народу на Першому національному каналі О.МОРОЗ заявив, що Верховна Рада не підкориться незаконному указу Президента України про розпуск парламенту. Він висловив переконання, що у Президента України немає підстав для розпуску парламенту. За словами О.МОРОЗА, сьогодні наша держава стоїть на порозі серйозного випробування, українське суспільство в результаті політичних інтриг розколоте на Захід та Схід.

Того ж дня А.МАРТИНЮК заявив про право парламенту трактувати закони у випадку відсутності Конституційного Суду, відповідно до шостого пункту Перехідних положень Конституції.