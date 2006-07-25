Наша Украина предлагает провести круглый стол

«Наша Украина» предлагает провести общенациональный круглый стол по политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ, выступая в парламенте.

В частности, реагируя на решение Верховной Рады пригласить сегодня Президента Украины на специальное заседание парламента для обсуждения политической ситуации в стране, Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал свое предложение – начать работу круглого стола общенационального типа, на котором будут присутствовать представители разных политических сил, в том числе и тех, которые не представлены в парламенте.

«Необходим диалог всего общества, чтобы преодолеть существующие разногласия между политическими силами, а не обмениваться шпильками между Верховной Радой, Кабинетом Министров и Президентом», - сказал он.