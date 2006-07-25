Эвакуированные американцы подали в суд на Райс и Рамсфелда

Группа в составе 30 эвакуированных из Ливана американских граждан подала в окружной федеральный суд США в Детройте (штат Мичиган) иск против госсекретаря США Кондолизы РАЙС и главы Пентагона Дональда РАМСФЕЛДА.

Как сообщает РИА «Новости»,в распространенном в Вашингтоне сообщении Американо-арабского антидискриминационного комитета (American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC)), инициировавшего судебный иск, указывается, что К.РАЙС и Д.РАМСФЕЛД обвиняются в "несоблюдении своих конституционных и профессиональных обязательств по защите граждан США в случае кризиса или войны".

Податели иска обвиняют также главу Госдепартамента и министра обороны США в том, что они подвергли жизни американских граждан в Ливане угрозе, не обеспечив должных мер по их безопасности. При этом в иске содержится просьба к федеральному суду потребовать от К.РАЙС и Д.РАМСФЕЛДА, чтобы они добились прекращения огня в Ливане и прекратили поставки оружия Израилю во время эвакуации американских граждан из Ливана

В письменном заявлении президента ADC Мэри Роуз ОАКАР (Mary Rose Oakar) указывается, что "администрация Джорджа БУША способствовала насилию посредством отправки срочной партии бомб в Израиль и дав этой стране зеленый свет для продолжения беспорядочных бомбардировок Ливана".

"Это подвергло угрозе невинных гражданских лиц, включая тысячи граждан США, и стало причиной ранения нескольких американских граждан в Ливане", - говорится в заявлении главы ADC, являющейся крупнейшей в США правозащитной организацией, отстаивающей права американцев арабского происхождения и имеющей отделения в 38 штатах США.

Белый дом, Госдепартамент или Пентагон подачу иска пока никак не прокомментировали.