Входить ли Нашей Украине в правительство Януковича

Мнения экспертов разделились по поводу целесообразности вхождения членов блока “Наша Украина” в состав правительства, которое может возглавить лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 21 июля член Партии регионов, народный депутат Владимир ЗУБАНОВ заявил, что ряд представителей блока «Наша Украина» могут войти в новое правительство, которое возглавит Виктор ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Стоит ли представителям «Нашей Украины» входить в правительство В.ЯНУКОВИЧА?».

Так, по мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, “нашеукраинцам” следует войти в правительство, которое возглавит В.ЯНУКОВИЧ. „В любом случае стоит не смотря на то, кто его возглавляет. Нужно исходить уже не из личных обид или амбиций, а принимать во внимание то, что вхождение «Нашей Украины» в такое правительство будет способствовать завершению революционных процессов и объединению Украины. А это сейчас самое главное”, - сказал эксперт.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что если члены “Нашей Украины” войдут в правительство В.ЯНУКОВИЧА, то Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может попасть “в ловушку”. О.ДОНИЙ отметил, что „Президент Украины и так имеет свою квоту (министр обороны и министр иностранных дел) в любом правительстве, независимо от того кто его возглавляет. Заполнить эти две должности «нашеукраинцами» Президенту никто не мешает”. По словам политолога, “речь идет о совсем других министерских портфелях. Насколько становится известно через утечку информации из переговорного процесса, между окружением Президента и Партией регионов идет речь о широком спектре министерств - от Министерства внутренних дел до Министерства молодежи и спорта. И здесь Президент может попасть в ловушку. С одной стороны, Виктору ЮЩЕНКО и его окружению хочется, чтобы как можно больше министерских кресел оказалось под его контролем. Но в действительности это может стать не его успехом, а его поражением”.

По убеждению О.ДОНИЯ, “именно Партия регионов заинтересована, чтобы люди Президента оказались в Кабмине. Это жертва со стороны «регионалов», но она наподобие жертвы пешки во время игры в шахматы для того, чтоб выиграть стратегическое пространство. “Регионалам” нужен Президент больше, чем Президенту нужны «регионалы». Если ЮЩЕНКО будет оппонировать правительству антикризисной оппозиции, то у него для этого очень много возможностей (вспомним хотя бы, что именно от него остаются зависимыми гепрокурор и председатель СБУ). Правительству антикризисной коалиции без сотрудничества с Президентом будет чрезвычайно трудно руководить страной. Если Президент войдет в правительство «своими людьми», то «регионалы» будут пытаться ассимилировать сначала «людей Президента», а затем и самого Президента. И у них это полностью может получиться”.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что отдельным представителям стоит входить в правительство, “потому что перед «Нашей Украиной» стоит нелегкая дилемма: она не может отставить исполнительную власть, отдав ее на откуп антикризисной коалиции; с другой стороны «Наша Украина» не может отдать оппозиционную позицию БЮТ”. По мнению политолога, “это угрожает «Нашей Украине» растворением в оппозиционном Блоке Юлии Тимошенко или коалиции, где доминирует Партия регионов. Очевидно, что «Нашей Украине» нужно опровергнуть медицинскую метафору, согласно которой нельзя быть «немножко беременной», то есть, остававшись за пределами антикризисной коалиции, демонстрируя оппозиционность, кооптировать ряд представителей в правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, если такое правительство состоится”.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ также считает, что некоторые представители “Нашей Украины” должны войти в правительство, которое возглавит В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, „в состав правительства ЯНУКОВИЧА есть смысл войти нескольким отдельным представителям «Нашей Украины», а не самому блоку в широком смысле. Такие люди, как ЕХАНУРОВ или беспартийный ЯЦЕНЮК, войдя в новое правительство, сохранили бы преемственность и позволили бы Президенту наладить диалог с новым правительством”.

По мнению эксперта, “входить большим составом в правительство смысла нет, поскольку «Наша Украина» вынуждена будет нести ответственность за его деятельность. Если «Наша Украина» не входит в коалицию, то входить в правительство ей нет смысла”.

Директор Компании социологических и маркетинговых исследований ДИАЦ (г. Донецк) Евгений КОПАТЬКО убежден, что “нашеукраинцам” стоит войти в состав Кабмина, который возглавит В.ЯНУКОВИЧ. По словам эксперта, так будет лучше, чем распускать парламент. “Конструктивная работа является более позитивной, чем жесткие конфликтные ситуации. Тем более, если будут повторные выборы, то “Наша Украина” получит еще меньше голосов, чем на выборах-2006. Следовательно, лучше работать в этой системе и искать компромисс с “регионалами”, тем более, что на личном уровне между многими представителями этих сил довольно хорошие отношения”, - сказал эксперт.

В свою очередь, директор фонда «Демократические инициативы» Илько КУЧЕРИВ считает, что представителям “Нашей Украины” не стоит идти на этот шаг, „ потому что «Наша Украина» окончательно потеряет свой электорат”. “Те, кто отдали свои голоса этой политической силе, голосовали против того, чтобы сила, которую возглавляет Виктор ЯНУКОВИЧ, правила государством”, - отметил эксперт.