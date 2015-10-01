Пресс-конференция: "Как оказывается административное давление на кандидатов партии "Возрождение" в Днепропетровской и Одесской областях. Официальное заявление"

Участники: председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь, первый заместитель председателя партии "Возрождение" Владимир Пилипенко, представители региональных ячеек.

Кандидатам партии "Возрождение" в Днепропетровский городской совет отказано в регистрации. Также отказ в регистрации получил кандидат на пост мэра Днепропетровска от партии Анатолий Крупский.

Также Одесская областная избирательная комиссия отказала в регистрации 30% кандидатов в Одесский областной совет от партии "Возрождение" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.