Пресс-конференция: "Как оказывается административное давление на кандидатов партии "Возрождение" в Днепропетровской и Одесской областях. Официальное заявление"
14:30, 01 октября 2015Политика
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Участники: председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь, первый заместитель председателя партии "Возрождение" Владимир Пилипенко, представители региональных ячеек.
Кандидатам партии "Возрождение" в Днепропетровский городской совет отказано в регистрации. Также отказ в регистрации получил кандидат на пост мэра Днепропетровска от партии Анатолий Крупский.
Также Одесская областная избирательная комиссия отказала в регистрации 30% кандидатов в Одесский областной совет от партии "Возрождение" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).
Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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