Порошенко: между Украиной и Австрией откроются новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества

На этом подчеркнул президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Федеральным президентом Австрии Хайнцем Фишером в Нью-Йорке, в здании Генассамблеи ООН, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко положительно оценил завершение Австрией внутригосударственных процедур ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте такжеПорошенко заручился поддержкой позиции Украины среди лидеров ведущих стран ЕС

В этой связи было договорено о направлении в Украину бизнес-миссии австрийских деловых кругов во главе с министром иностранных дел.

Фишер приветствовал решение Украины относительно исключения Австрии из перечня стран для контроля за трансфертным ценообразованием.

Собеседники также обсудили реализацию Минских договоренностей. Было отмечено, что демократический мир должен продолжать давление на Москву для обеспечения полного прекращения огня и создания условий для скорейшей реинтеграции оккупированных территорий под полный суверенитет Украины .

Читайте такжеПорошенко надеется, что Обама даст Путину "крепкий стимул"

Федеральный президент Австрии также заверил в готовности продолжать оказание гуманитарной помощи украинским гражданам, которые пострадали в зоне проведения антитеррористической операции.