Комитет ВР разъяснил Януковичу особенности прекращения полномочий депутатов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР во исполнение поручения председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА 21 июля рассмотрел обращение народного депутата, координатора антикризисной коалиции Виктора ЯНУКОВИЧА и разъяснил основания для досрочного прекращения полномочий депутатов.

Об этом сегодня сообщает официальный сайт Партии регионов.

В частности, в выводе комитета говорится, что досрочное прекращение полномочий народных депутатов Украины, согласно статье 81 Конституции Украины, может произойти, как сложение полномочий по личному заявлению народного депутата; вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении него; признание его судом недееспособным или без вести пропавшим; прекращение гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; если на протяжении 20 дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены; невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции, а также в случае его смерти.

При этом, в выводе подчеркивается, что данные основания не предусматривают урегулирования вопросов об исключении народного депутата Украины из депутатской фракции.

Регламентный Комитет считает, что выход народного депутата из депутатской фракции и исключения его из депутатской фракции не является тождественными понятиями. “Выход является следствием собственного волеизъявления народного депутата, а исключение является следствием волеизъявления фракции в отношении народного депутата”, - объясняет комитет и ссылается на статью 80 Конституции Украины, согласно которой, народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания личного мнения в парламенте и его органах.

“То есть, с одной стороны, у народного избранника есть свобода волеизъявления путем голосования, а, с другой - вхождение в коалицию и является определением позиции народного депутата. В соответствии со статьей 10 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", голосование и позиция, обнародованная народным депутатом во время работы Верховной Рады Украины и ее органов, не может быть предметом рассмотрения в Верховной Раде Украины и ее органах. Эти положения Конституции Украины и Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" являются принципиальными”, - говорится в документе.

Кроме того, согласно статье 81 Конституции Украины, полномочия народного депутата Украины в случае его выхода из состава депутатской фракции политической партии (блока политических партий), то есть добровольного волеизъявления, могут быть прекращены только на основании закона. “В настоящее время такой закон Верховной Радой Украины не принят”, - отмечает комитет.

“Таким образом, законодательством Украины не предусмотрено такое основание досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, как исключение народного депутата Украины из депутатской фракции”, - подчеркивается в выводе.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены фракции БЮТ подписались под документом, который удостоверяет их готовность сложить с себя депутатские полномочия (в этой фракции 125 депутатов).

Также фракция БЮТ приняла обращение к фракции «Наша Украина» с предложением присоединиться к инициативе о досрочном сложении депутатских полномочий.

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН 21 июля сообщила, что Совет фракции и Президиум Политсовета Партии регионов на заседании 20 июля утвердили решение об исключении своего депутата Олега КАЛАШНИКОВА из-за инцидента с журналистами телеканала СТБ из фракции и рекомендовали съезду исключить его из партии.