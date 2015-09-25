Мосийчук возглавит список Радикальной партии на выборах в Киевсовет - нардеп

Об этом сообщил депутат из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.

«Политзаключенный режима Порошенко Игорь Мосийчук возглавит список Радикальной партии Ляшко на выборах в Киевсовет», – говорится в сообщении.

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Політв'язень режиму Порошенка Ігор Мосійчук очолить список Радикальної партії Ляшка на виборах до Київради Posted by Андрій Лозовий on Thursday, September 24, 2015

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

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18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.