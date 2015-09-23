Суд ЕС определится с решением по делу Портнова 26 октября
26 октября 2015 года в г. Люксембург Суд Европейского союза огласит свой вердикт в деле "Портнов против ЕС" о признании незаконными действий Евросоюза о введении санкций в марте 2014 года.
Об этом сообщил сам Андрей Портнов на своей странице в Фейсбук.
Он напомнил, что представитель Евросоюза в судебном процессе под присягой заявил, что ЕС применил в отношении него санкции, не проверяя поступившую из Генеральной прокуратуры Украины и своего представительства в Украине информацию, а офис Евросоюза направил в Суд письмо, в котором назвал показания своего представителя в отношении Портнова ошибочными.
Портнов также отметил, что ЕС и другие государства добровольно сняли с него санкции в марте 2015 года, но он продолжает судебное преследование чиновников ЕС с целью публично зафиксировать, что санции в его отношении были применены с целью информационной дискредитации и политической мести, которую организовали действующие руководители украинского государства совместно с послом ЕС в Украине Яном Томбинским.