Суд ЕС определится с решением по делу Портнова 26 октября

Об этом сообщил сам Андрей Портнов на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что представитель Евросоюза в судебном процессе под присягой заявил, что ЕС применил в отношении него санкции, не проверяя поступившую из Генеральной прокуратуры Украины и своего представительства в Украине информацию, а офис Евросоюза направил в Суд письмо, в котором назвал показания своего представителя в отношении Портнова ошибочными.

Портнов также отметил, что ЕС и другие государства добровольно сняли с него санкции в марте 2015 года, но он продолжает судебное преследование чиновников ЕС с целью публично зафиксировать, что санции в его отношении были применены с целью информационной дискредитации и политической мести, которую организовали действующие руководители украинского государства совместно с послом ЕС в Украине Яном Томбинским.