Из Ливана прибыли еще 96 украинских граждан

Ночью 23 июля в г. Харьков доставлены 96 украинских граждан, эвакуированных из Ливана. Этим же самолетом прибыли 6 иностранных граждан: Молдовы (3), России (2) и Беларуси (1).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По сообщению, в Харькове были организованы оперативные штабы, которые встретили эвакуированных и оказали им необходимую помощь в размещение на ночь, транспортировке на железнодорожные и автовокзалы, приобретении билетов до мест проживания в Украине.

По информации Посольства Украины в Ливанской Республике, сегодня паромом, организованным канадской стороной, планируется переправить в Республику Кипр (порт Ларнака) около 50 граждан Украины. На это время в Ларнаке уже находятся 25 украинцев и членов их семей (в т.ч. 11 детей), эвакуированных из Ливана сегодня ночью. Для перевозки этих людей планируется осуществить авиарейс по маршруту Борисполь – Ларнака – Борисполь.

Дело находится на контроле в посольствах Украины в Ливане, Сирии и в Республике Кипр, а также в департаменте консульской службы МИД.

Как сообщал УНИАН, на 22 июля при содействии дипломатических представительств Украины в Ливане, Сирии и Республике Кипр из Ливана эвакуировано 885 граждан Украины.