Суд не дал киевской ТИК снять с выборов Катеринчука

Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которая добивалась снятия кандидатуры Николая КАТЕРИНЧУКА с выборов Киевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата в мэры Киева Н.КАТЕРИНЧУКА.

„Как я и прогнозировал, к вопросу снятия меня с досрочных киевских выборов приобщаются абсолютно все: или путем судебных исков, или путем блокирования размещения внешней рекламы, публикаций грязных материалов, подкупа избирателей и т.п. Вместе с тем, решение Киевского апелляционного суда является свидетельством того, что и я, и моя команда готовы к любым противодействиям”, - отметил кандидат на должность Киевского городского председателя.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, КГТИК “подготовила лишь одну апелляционную жалобу, и эта жалоба касается лишь меня, в то время как число зарегистрированных кандидатов достигает почти ста человек”.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что снять его с выборов никому не удастся. “Мое решение относительно участия в киевской кампании было взвешенным и сознательным. Я буду идти до конца, и выиграю столичные выборы”, - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.