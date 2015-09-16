The Washington Post: Кто проиграл Украину?

В статье Дэниэла Дрезнера «Кто проиграл Украину?», опубликованной на сайте газеты The Washington Post, говорится о том, что есть несколько причин полагать, что между министрами иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в начале этой недели состоялась на самом деле продуктивная встреча в связи с конфликтом в восточной Украине. Согласно BBC:

[Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер сказал, что все участники подтвердили, что режим прекращения огня, который соблюдается почти две недели, необходимо закрепить.

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Противоборствующие стороны сейчас «очень близки» к сделке, которая предусматривает отвод тяжелых вооружений от линии фронта, добавил он.

Он также сказал, что был достигнут определенный прогресс в вопросе правовых основ проведения местных выборов на востоке Украины в октябре.

Если конфликт в Украине стабилизировался, в то время, когда президент России Владимир Путин перебросил больше войск в Сирию, то что это значит?

Удивительно, но мнения комментаторов по этому вопросу разделились. Мой коллега Джексон Дил считает, что это признак того, что Путин побеждает:

Некоторые аналитики утверждают, что барахтающийся Путин вмешивается на Ближнем Востоке от отчаяния, потому что его ставка в Украине проиграла. Но есть другой способ посмотреть на это: использование силы позволило Путину заставить Запад принять его требования в Украине – и он пытается повторить свой триумф во втором театре ....

Ну, это возможно, но, как полагают коллеги Дила, есть еще один способ интерпретации режима прекращения огня. Например, Ульрих Шпек из Фонда Германа Маршалла пишет:

Россия не объявит поражение в Украине. Но сопротивление Украины возглавляемой Россией атаке на Донбассе в сочетании с поддержкой со стороны Запада сделало невозможным для Москвы вернуть контроль над Украиной в ближайшее время без большой войны. Вместо того, чтобы вернуться в российскую сферу влияния, Украина начала длинный и трудный путь к построению либерально-демократического государства....

Ни Украина, ни Запад не готовы принять российскую интерпретацию Минска-2. Вместо того, чтобы стать инструментом для контроля Украины, Донбасс становится еще одним «замороженным конфликтом», анклавом под управлением России, похожим на Приднестровье. В условиях экономического стресса из-за падения цен на нефть и западных санкций, и без существенной поддержки со стороны других важных игроков (например, Китая), Кремль, похоже, готов отказаться от цели реинтеграции Украины, по крайней мере, на данный момент.

Так что можно с уверенностью сказать, что существуют различные интерпретации того, что происходит в Украине. И эти интерпретации имеют большое значение. Если вы согласны с Дилом, то сильный ответ в Сирии абсолютно необходим, потому что Путин теперь думает, что он может делать все, что хочет, со своей армией и без страха возмездия. Если вы согласны со Шпеком и другими, то гамбит Путина в Сирии выглядит скорее как отчаянная авантюра.

Так кто проиграл Украину? Ответ во многом зависит от вашей отправной точки. Если вы спросите, кто потерял Украину относительно статуса-кво, скажем, в феврале 2014 года, после того, как сбежал Виктор Янукович, то вы должны были бы ответить, что это Запад. Украина прошла путь от страны с триумфальной историей общественных движений, переходящих в прозападное правительство в Киеве, к стране, расчлененной Россией. Москва сейчас контролирует Крым, и не вернет его. Российские войска и марионетки контролируют часть восточной Украины, и этот конфликт выглядит, как замороженный – и это лучший вариант исхода для украинской власти. В сущности, Владимир Путин был в состоянии безнаказанно нарушить Вестфальский суверенитет на европейском континенте, и получить в результате большую территорию. Путин сохраняет возможность подогревать замороженный конфликт, когда ему захочется. Нельзя называть это победой Запада или западных норм.

С другой стороны, если вы спросите, кто проиграл Украину относительно статуса-кво, скажем, в сентябре 2013 года, тогда вам придется ответить, что это Россия. Стоит подчеркнуть, что в тот момент, у России был совершенно гибкий союзник, управляющий его наиболее стратегически важным соседом. Москва собиралась использовать трюк экономического управления государством, чтобы вынудить Украину отказаться от программы Восточного партнерства Европейского Союза. Украина, казалось, присоединится к Евразийскому экономическому союзу Путина. А теперь, после значительной потери российской крови и средств, Москва может заявить ... о контроле над наименее экономически жизнеспособной частью Украины. Независимо от того, насколько Россия усугубляет насилие, она не сможет мирно захватить гораздо большей территории Украины.

В июле я писал:

Остается суровая правда: стратегическое положение Путина сейчас слабее, чем пять лет назад. Теперь ему приходится иметь дело с более слабой отечественной экономикой, враждебной украинской властью, что приведет к большему количеству российских жертв, и НАТО, которое готовится к более надежной защите Восточной Европы. Путин ответил многочисленными способами, но ни один из них не был чрезвычайно эффективным. Конечно, он повернулся на Восток – но Китай будет рад использовать эту возможность для коммерческой выгоды, и не более того. И, несмотря на все разговоры об усилиях России пропагандировать свой путь в сердцах и умах некоторых европейских наций, факт остается фактом, европейские лидеры, скорее всего, будут более решительным в случае эскалации кризиса, и Европейский Союз по-прежнему намного более влиятельный на континенте, чем Россия. Единственное, в чем сработала стратегия Путина, - это в укреплении собственного положения внутри страны.

С тех пор за много месяцев ничего не изменилось в пользу Путина. Подождите, на самом деле, это не так, потому что экспортная цена российского сырья снижается и дальше, и, похоже, Китай собирается еще больше «надуть» Россию на газовых сделках.

Так кто же проиграл Украину? С одной стороны, поздравляю, вы все проигравшие, особенно украинцы !! Однако, с точки зрения реальной политики, Россия проиграла больше всех.

Об этом факте стоит помнить, когда все начнут паниковать из-за военного присутствия России в Сирии. Это не означает, что такое присутствие – хорошая новость для всех. Это не так. Скорее, было бы ошибкой считать, что использование Россией военной мощи равносильно постоянной экспансии российского влияния. Как с Украиной, стратегическое положение России на Ближнем Востоке пять лет назад было сильнее, чем сегодня. Или, если подвести итог в твите:

«У России целая история того, как она превосходила сама себя в катастрофических последствиях. Просто подождите».