В "БПП" сообщили об отказе Саакашвили баллотироваться на местных выборах
На вопрос журналистов, кто от партии будет баллотироваться на должность мэра Одессы, Кононенко ответил, что дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.
Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не будет баллотироваться от партии «Блока Петра Порошенко» на местных выборах 25 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.
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“Господин Саакашвили не будет баллотироваться, но приглашен сегодня на съезд партии”, - отметил он.
“Мы предлагали Саакашвили возглавить список, но он принял решение, что не будет баллотироваться”, - добавил Кононенко.
На вопрос журналистов, кто от партии будет баллотироваться на должность мэра Одессы, Кононенко ответил, что дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.