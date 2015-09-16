В "БПП" сообщили об отказе Саакашвили баллотироваться на местных выборах

Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не будет баллотироваться от партии «Блока Петра Порошенко» на местных выборах 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.

Читайте также"Свобода" выдвинет Мирного в мэры Киева, Сиротюка - в Киевсовет, а Швайку – на пост главы Харькова

“Господин Саакашвили не будет баллотироваться, но приглашен сегодня на съезд партии”, - отметил он.

“Мы предлагали Саакашвили возглавить список, но он принял решение, что не будет баллотироваться”, - добавил Кононенко.

На вопрос журналистов, кто от партии будет баллотироваться на должность мэра Одессы, Кононенко ответил, что дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.