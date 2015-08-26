70 лет назад Украина подписала договор о создании ООН

На конференции в Сан-Франциско Украина стала одной из 51 страны-основателя ООН, принимала весомое участие в разработке устава организации.

До 1991 года, будучи в составе Советского Союза, Украина де-юре имела в ООН собственное представительство на уровне независимой страны. Однако, де-факто деятельность Украинской ССР в ООН была ограничена рамками проведения единой советской внешней политики. Несмотря на это, в течение более четырех десятилетий трибуна ООН оставалась едва ли не единственным влиятельным международным средством, благодаря которому мировая общественность узнавала об Украине. Фактор многолетнего членства Украины в ООН позитивно повлиял на процесс международного признания ее независимости в 1991 году.

Во времена независимости в период с 2000 по 2001 год Украина входила в состав непостоянных членов одного из основных органов ООН – Совета Безопасности. Впервые наше государство было членом органа, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности в мире.

За все время независимости Украина участвовала в программах противодействия терроризму, поддержанию мира и безопасности. Более 34 тысяч украинских военнослужащих и представителей органов внутренних дел приняли участие в более чем 20 миротворческих операциях под эгидой ООН.

Избрание Украины в состав Совета ООН по правам человека в 2006 и 2008 годах стало свидетельством международного авторитета нашего государства, признанием ее практического вклада и значительного потенциала в области обеспечения соблюдения, защиты и уважения прав и свобод человека в мире. После двух сроков членства в СПЧ Украина продолжает работать в органе в качестве наблюдателя.

Справка УНИАН. После длительных неудачных попыток создать мировой орган, который обеспечивал бы поддержание мира на планете, развитие дружеских отношений между странами, решения международных проблем и соблюдение прав человека в мире, ряд стран приняли решение о создании ООН.

Организация была образована в 1945 году. До сих пор членами являются 193 государства. ООН предоставляет площадку, где представители каждой страны могут выразить свои взгляды в Генеральной Ассамблее , Совете Безопасности, Экономическом и Социальном совете и других органах и комитетах. Организация становится механизмом, с помощью которого правительства разных стран находят точки соприкосновения для решения общих проблем.