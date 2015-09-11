Военный туризм: глава украинского Интерпола стал участником АТО за 4 дня "службы" в зоне

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо" на Громадському.

Сообщается, что с того же периода с Неволей работают его заместители – полковник милиции Иван Ожеливский и Михаил Бахмутченко.

Согласно Закону Украины «Об очищении власти», эти должностные лица автоматически подпадают под люстрацию. (п.6 ст.2 и п.7 ст.3 Закона Украины «Об очищении власти»)

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В конце 2014-го чиновники организовывают себе выезд в зону АТО. Выезд оформляют тщательно, однако командировки интерполовца Неволи и его заместителей в зону проведения АТО длились целых четыре дня, говорится в сюжете.

Работник УБОПа Киевской области, который более полугода служил в Краматорске Донецкой области, заявил журналистам, что за полгода службы в горячей точке генерал-майора Василия Неволю не видел ни разу.

"Туристы, их иначе не назовешь. Приехали, побыли, получили. Несправедливо, скажем так. Это плевок тем ребятам, тем семьям, которые потеряли сыновей, отцов, братьев", - заявил военный.

И, по словам авторов сюжета, даже такой формальный выезд гарантировал чиновникам Интерпола статус участника боевых действий.

Журналисты заявляют, что получили эксклюзивные документы, которые подтверждают, что поездка интерполовцев в зону АТО – не служебная необходимость, а военный туризм.

Это приказ командировать Василия Неволю с 19 сентября 2014 года сроком на 4 дня в Краматорский горотдел милиции и Северодонецкий горотдел на служебном автомобиле «Фольксваген Пассат». А еще – бумаги на командировки Ожиливского и Бахмутченко в те же райотделы сроком на 4 дня – только двумя неделями позже, 6 октября.

"Если взять расстояние от Киева до конечного пункта командировки – Краматорска – то сама только дорога в одну сторону на авто забирает не меньше 10 часов. Поэтому получается, что общее время пребывания бравых вояк в зоне АТО составило не более 72-х часов. И это в двух райотделах милиции. Еще один интересный факт. В рапортах Василия Неволи и его двух заместителей цель командировки – ознакомление с резонансными уголовными делами и рабочие встречи. Следовательно, законных оснований претендовать на статус участника боевых действий у интерполовцев не было. Неволя и его замы не принимали непосредственного участия в АТО. Их выезды не предусматривали защиту независимости или территориальной целостности Украины", - говорится в сюжете.