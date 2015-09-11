Порошенко заявил о необходимости создания еще одной минской подгруппы по контролю ситуации на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня в Киеве.

Президент в очередной раз подчеркнул, что никакой альтернативы Минскому процессу и политико-дипломатическому пути освобождения оккупированных территорий Донбасса не существует.

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"Но вывод российских войск и возвращение украинского контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы являются ключевыми элементами Минских договоренностей и мирного плана, которых мы будем добиваться. Мы будем поднимать вопросы по созданию пятой подгруппы по границе, поскольку нас очень беспокоит ситуация, когда представители СММ ОБСЕ не имеют доступа к этому участку границы", - сказал он.