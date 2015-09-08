Минюст: часть руководителей на местах саботируют реформу и не хотят бороться с бюрократией

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Состоянием на сегодня мы провели анализ, и мы эту информацию обнародуем, потому что есть соответствующее поручение правительства и премьер-министра, о том, что фактически 90% райгосадминистраций и местных органов власти не подключаются в реестр", - сказал он.

Читайте такжеМинистр юстиции считает, что на местном уровне происходит саботаж люстрации

По его словам, лишь 34 районные государственные администрации из 486 подключились к реестру. "Это означает только одно, что местная власть хочет, чтобы осталась мутная вода. Будет очень жесткая реакция со стороны высшего руководства государства. Будем увольнять", - подчеркнул Петренко.

Он также добавил, что в случае нерегистрации "Министерство юстиции разместит у себя на сайте интерактивную карту с указанием тех райгосадминистраций и местных органов власти и с фамилиями руководителей, которые фактически саботируют эту реформу на местном уровне и не хотят бороться с бюрократией на местах".

Читайте такжеУкраина направила все необходимые документы для экстрадиции Маркова – Минюст

Как сообщал УНИАН ранее, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" (относительно невозможности внесения изменений в Единый государственный реестр по поддельным документам) (№1475). Законопроект направлен на предотвращение рейдерских захватов предприятий путем внесения изменений в уставные документы на основании ксерокопий.