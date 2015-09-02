Завтра депутаты Киевсовета начнут работать с обновленной системой для голосования

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, утром, перед началом пленарного заседания, состоится презентация новой системы для голосования «Рада-4».

«Зал заседаний Киевсовета – первый в Украине пленарный зал, где отныне будут пользоваться современной системой для голосования, которая делает невозможным «кнопкодавство», - отмечают в Киевсовете.

Новая система «Рада-4» представляет собой пульты с планшетной системой. Для участия в голосовании депутатам будет необходимо одновременно задействовать две руки. При этом палец одной руки должен нажимать на сенсорную кнопку, а палец другой - на кнопки голосования: «за», «против» или «воздержаться» и держать эти две кнопки в течение всего голосования, для зачисления голоса – 10 секунд. Таким образом проголосовать за другого депутата будет физически невозможно, уверяют в Киевсовете.

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Как сообщалось, в прошлом году Секретариат Киевсовета подписал соглашение с НТООО «Рада» на разработку и внедрение системы информационного обеспечения депутатов Киевского городского совета в зале пленарных заседаний «Рада-4 Киев». Стоимость соглашения составила 12,97 млн грн.

Система для голосования в горсовете была повреждена во время Революции Достоинства.