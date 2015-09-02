В "БПП" заявили, что переформатирования правительства на этой неделе не произойдет
Когда будут предложения премьер-министра, и они будут внесены в коалицию, их рассмотрят.
На этой неделе переформатирования правительства не произойдет, но премьер-министр Арсений Яценюк работает над этим вопросом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сказал в комментарии журналистам.
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Он отметил, что “на этой неделе переформатирования правительства не будет, но, насколько мне известно, премьер-министр над этим работает — готовит предложения”.
“Когда будут предложения премьер-министра, и они будут внесены в коалицию, то мы их будем рассматривать”, - подчеркнул Кононенко.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября председатель Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе фракции РП из коалиции и отметил, что Валерий Вощевский как представитель этой политической силы в правительстве слагает с себя полномочия вице-премьер-министра.