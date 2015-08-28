Саакашвили: В МВД Одесской области создадут спецподразделение для борьбы с коррупционерами

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Вчера с поличным при получении взятки за крышевание был задержан руководитель одесской милиции. Подтвердилось то, что я всегда утверждал: одесская милиция - это хорошо организованный криминальный синдикат. С моей точки зрения, их надо полностью распустить и по-новому организовать», - написал Саакашвили.

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Он отмечает, что сейчас совместно с Арсеном Аваковым «мы создаем специальное подразделение внутри МВД».

Сотрудники для новой структуры пройдут тщательный отбор, их задача – борьба с коррупцией в региональной милиции и в Одесской области, в целом.

«А пока мы должны продолжить аресты не только стрелочников, но, как было уже в случае с военкомом области и главой УВД вчера - высоких должностных лиц. В том числе и в областной администрации следует провести такую же чистку», - считает Саакашвили.

По его словам, тщательно отобранных профессионалов вышеназванной структуры ежемесячно будут проверять на детекторе лжи, они будут получать высокую зарплату.

Как отмечает глава Одесской ОГА, чистки от коррупционеров следует проводить также с помощью союзников, которые есть, в том числе, в прокуратуре и СБУ. Это люди, «которые хотят менять ситуацию».

Как сообщал УНИАН, 27 августа начальник Одесского городского управления милиции задержан во время получения 20 тыс. долл взятки. В его кабинете во время обыска правоохранители обнаружили штандарты МВД России.