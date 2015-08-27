Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите имущественных прав Украины в связи с временной оккупацией части территории

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Учитывая необходимость дополнительных мер по защите прав и интересов, Кабинет Министров должен принять безотлагательные меры по активизации работы по возмещению убытков, нанесенных временной оккупацией части территории Украины", - говорится в сообщении.

В частности, необходимо ввести осуществление на постоянной основе уточнения размера убытков, причиненных препятствием реализации государством Украина на территории Автономной Республики Крым и Севастополя права собственности и имущественных прав. Совместно с Национальным институтом стратегических исследований, других научно-исследовательских учреждений - подготовить позиции Украины относительно защиты имущественных прав и интересов государства.

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Также, решение СНБО предусматривает, что правительство в течение месяца должно принять меры для проведения переговоров с российской стороной по урегулированию спора между Украиной и Российской Федерацией относительно толкования и применения Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Министерство иностранных дел должно безотлагательно начать процедуру закупки юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины, с целью урегулирования спора между Украиной и Россией относительно толкования и применения указанного Соглашения. А совместно с министерствами юстиции, экономического развития и торговли, энергетики и угольной промышленности и другими заинтересованными государственными органами - подготовить стратегию защиты прав и интересов Украины относительно его толкования и применения.

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В течение трех месяцев Министерство иностранных дел также должно привлечь экспертов для сбора, анализа и подготовки доказательной базы, необходимой для защиты прав и интересов нашего государства.

На Министерство юстиции возложена задача по оказанию правовой помощи гражданам Украины, права которых, в том числе имущественные, были нарушены в результате временной оккупации части территории Украины.

Министерства иностранных дел, энергетики и угольной промышленности совместно с министерствами юстиции, обороны, инфраструктуры, аграрной политики и продовольствия с участием публичного акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" должны привлечь квалифицированных и высокопрофессиональных юридических советников с целью защиты прав и интересов Украины, связанных с потерей, невозможностью использования государственного имущества, неполучением доходов на территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя в результате их временной оккупации Российской Федерацией. В частности, военного имущества воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, объектов газотранспортной и энергетической систем, транспортной инфраструктуры, объектов рыбного хозяйства и флота рыбной промышленности.

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Генеральная прокуратура Украины и Министерство юстиции должны информировать общественность о действиях Украины, направленных на защиту ее имущественных прав и интересов.

Как сообщал УНИАН ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ускорить подачу исков в международные инстанции для возмещения ущерба Россией вследствие оккупации ею Крыма и части Донбасса.