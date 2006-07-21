БЮТ требует от Президента не допустить государственного переворота в Украине

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием не допустить государственного переворота в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо сегодня на открытом заседании фракции зачитала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, после чего этот документ единогласно приняли все депутаты.

В письме отмечается, что первой фазой глубокого кризиса в стране стал государственный переворот, состоявшийся в момент нелегитимного избрания Председателя ВР. «Методом подкупа и измены было создано коммуно-криминальное большинство. Вошедшие в него силы исповедуют агрессивную антигосударственную, антиукраинскую и антидемократическую позицию», - говорится в документе.

Также подчеркивается, что претворение в жизнь настоящего курса этих политических сил поставит Украину перед фактом утраты государственной независимости, нашей национальной самоидентичности, поставит крест на справедливости для народа и на европейских стремлениях.

Фракция БЮТ призывает В.ЮЩЕНКО не допустить развития событий по этому сценарию. «У Вас есть законные права, конституционные основания и в такой ситуации долг объявить досрочные парламентские выборы», - подчеркивается в открытом письме.

По мнению депутатов фракции БЮТ, этот шаг определяется тремя основаниями. Во-первых, политической необходимостью. Принцип демократии разрушен в украинском парламенте большими деньгами. СПУ и КПУ после выборов неожиданно радикально изменили свои убеждения и слились с мощным клановым олигархическим образованием.

«Об этом шаге они не предупреждали общество во время выборов. Эти две партии потеряли поддержку своих избирателей и лишились своей политической легитимности в ВР. Это ключевая причина кризиса», - отмечается в обращении.

Вторым основанием досрочных выборов является политическая необходимость. Демократические страны мира не поймут бездеятельность Президента в ситуации, когда государство, которое избрало европейский путь развития, радикально изменит свои международные приоритеты под нелегитимным руководством.

Депутаты БЮТ убеждены, что роспуск парламента - это единственный шаг, который будет понятен международному сообществу.

Третьим основанием для перевыборов является моральная необходимость. По мнению членов фракции БЮТ, если демократы «проглотят» масштабную коррупцию и ревизию принципов после выборов, то навсегда похоронят в душах украинского народа веру в правду и справедливость.

«У Президента Украины есть сегодня два пути: или 25 июля распустить эту ВР и попытаться спасти Украину; или сдаться, признать, что Майдан была ошибкой, надежда миллионов людей на построение нормальной страны – иллюзией, и подать кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на утверждение ВР. Подача этой кандидатуры будет масштабной изменой, а измена – она и есть измена, в какие обертки ее не заворачивай», - подчеркивается в обращении.

В открытом письме также отмечается, что фракция БЮТ покидает ВР и ожидает от Президента четкого ответа и конкретного решения.

БЮТ также отмечает, что от Президента зависит судьба исторического выбора народа.