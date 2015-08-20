ВР собирается изменить законодательство с целью упредить подкуп избирателей

Речь идет, прежде всего, о борьбе с теми технологиями, которые применялись на скандальном 205-м избирательном округе в Чернигове.

Об этом "Апострофу" сообщил народный депутат ("Блок Петра Порошенко"), бывший руководитель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Вместе с коллегами из Комитета избирателей и гражданской сети ОПОРА мы подготовили поправки в административный и уголовный кодексы, а также в законодательство о местных выборах относительно подкупа избирателей. Есть заинтересованность политиков в том, чтобы внести эти поправки на рассмотрение еще до местных выборов", — заявил он.

Так, согласно предложенным изменениям, если название или логотип какого-либо благотворительного фонда, юридического лица или СМИ совпадает с логотипом политической силы, и эта организация на выборах начинает раздавать материальную помощь, то это тоже следует считать подкупом.

"Сегодня подкуп избирателей осуществляется не напрямую кандидатом или его штабом, а происходит под различными брендами. Формально это — не нарушение закона, но все ведь знают, с какой целью это делается", — пояснил Черненко.

По его словам, в Украине до сих пор не было серьезных прецедентов привлечения к ответственности тех, кто занимается подкупом на выборах. Причем, это касается как исполнителей, так и заказчиков подобных деяний.