Неделя в цифрах

1 государство – Россия – проголосовала против создания международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний «Боинг-777» рейса МН17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек. На соответствующем заседании Совета безопасности ООН Россия применила право вето на решение о создании трибунала, за которое проголосовали большинство стран-участников Совбеза.

5 стран - Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина - рассматривают возможность создания независимого международного трибунала. В настоящее время изучаются альтернативные варианты создания трибунала.

5 уголовных производств в отношении 6 человек – бывших высокопоставленных украинских чиновников, в том числе, экс-президента Виктора Януковича – рассматриваются по процедуре заочного осуждения, сообщают в ГПУ. В частности, Печерский районный суд признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных ГПУ, в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

5 лет продлится запрет въезда в Украину для французского актера Жерара Депардье, который получил гражданство России и известен своими антиукраинскими заявлениями, сообщают в СБУ. Ранее отмечалось, что общественные активисты передали в Министерство культуры Украины список из 567 деятелей культуры-иностранцев с требованием запретить их присутствие в телерадиопространстве Украины за их публичные антиукраинские заявления.

В свою очередь, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию Украины десятерым депутатам национального собрания и Сената Франции, посетившим аннексированный Крым без согласия украинской стороны.

7 российских должностных лица Генеральная прокуратура Украины подозревает в совершении преступлений против украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, отмечают в ведомстве. ГПУ также направит обращение в Министерство иностранных дел Украины относительно содействия в этом вопросе в полном соответствии с международными договоренностями.

14 компаний и ряд российских бизнесменов попали под новые санкции США, сообщают в Минфине США. В частности, секторальные санкции коснулись структур ВЭБа и «Роснефти». Всего в списке десятки компаний, зарегистрированных в России, Беларуси, Финляндии, Румынии, Гонконге, на Кипре, Виргинских островах.

15 украинских послов в азиатский и европейский регионы будут назначены до конца августа, прогнозирует министр иностранных дел Украины. По его словам, это будут лучшие дипломаты, известные люди с хорошей политической или дипломатической историей.

16,5% планового объема инвестиций (137 100 000 долларов США) в рамках инвестиционных проектов международных финансовых организаций Украина использовала за 6 месяцев 2015 года, сообщают в Министерстве финансов.

17,5% повышения граничных тарифов на фиксированную местную связь утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), говорится в сообщении компании.

35 долларов за баррель может составить цена нефти из-за возврата на рынок энергоресурсов Ирана, говорится в сообщении аналитиков FIBO Group.

50% жилищно-коммунального хозяйства не готовы к зиме, заявил премьер Украины. По его словам, в энергетическом секторе кризисное состояние.

51 из 602 местных бюджетов в Украине Кабинет министров планирует выделить 2 000 000 000 гривен дотаций, сообщила министр финансов Украины. В частности, в помощи нуждаются небольшие населенные пункты.

70% от общих запасов дефицитного в Украине антрацитного угля находятся на Луганской ТЭС, подконтрольной российско-террористическим войскам, подсчитали в «Укрэнерго». По информации госкомпании, из-за разрушенных боевиками линий электропередач, на ТЭС накопилось свыше 430 000 тонн топлива. В целом, на складах тепловых электростанций Украины на конец июля накоплено около 600 300 тонн антрацитного угля.

100 запросов об оказании международной правовой помощи в уголовных производствах в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц с целью установления незаконного вывода за рубеж имущества и активов направлены Генеральной прокуратурой Украины в разные страны, сообщают в ГПУ. В частности, запросы отправлены в Австрию, Великобританию, Швейцарию, Латвию, Лихтенштейн, Сингапур.

149 человек Генеральная прокуратура подозревает в преступлениях против Майдана, сообщают в ведомстве. Кроме того, следователями ГПУ направлено в суд 11 обвинительных актов в отношении 23 человек в уголовных производствах по противодействию протестным акциям.

2 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли за время проведения антитеррористической операции на Донбассе, сообщают в Управлении гражданско-военного сотрудничества ВСУ. 270 украинских военных считаются пропавшими без вести. В то же время, российские правозащитники считают, что на Донбассе погибли не менее 1 000 граждан РФ.

В целом, по информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, на востоке Украины за 15 месяцев погибли, по крайней мере, 6 832 человека (и гражданских, и военных), а также 17 087 человек были ранены.

66 454 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые принимали участия в АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны.

128 000 гривен тратятся на подготовку одного полицейского в Украине, отметил министр внутренних дел. По его словам, 90% этих средств – средства государственного бюджета.

151 125 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет насчитывается в Украине, сообщают в Администрации президента. Это составляет около 2% от всего детского населения страны. И это, не считая детей с физическими недостатками без группы инвалидности.

9 000 000 евро, 26 000 000 долларов и 85 000 000 швейцарских франков, принадлежавших бывшим высокопоставленным чиновникам Украины, заблокированы за рубежом, сообщают в ГПУ. Кроме того, в Украине наложен арест на многие жилые дома и ценные бумаги. В собственность государства возвращено 32 700 гектаров земли и возмещено свыше 11 000 000 000 гривен.

1 800 000 000 долларов США может потребоваться на восстановление Донбасса, отмечают в Государственном агентстве по вопросам восстановления Донбасса. Только на гуманитарные нужды необходимо не менее 316 000 000 долларов. В ведомстве признают, что Украина не делала полного расчета разрушений, но это сделали международные партнеры.

4 200 000 000 долларов бюджетных платежей по долговым обязательствам в иностранной валюте выплатила Украина по состоянию на конец июля, сообщают в Министерстве финансов Украины.

11 200 000 000 человек составит численность населения Земли к концу века, говорится в демографическом докладе ООН. Согласно расчетам экспертов, Индия по числу жителей превзойдет Китай около 2022 года, а в 2050 году Нигерия станет страной с третьим по величине населением, опередив США.

Автор: Маргарита Андреева