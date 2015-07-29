На Донбассе погибли не менее тысячи россиян, среди которых много военных - российский правозащитник

На Донбассе погибли не менее тысячи граждан РФ, среди которых большое количество военнослужащих.

Об этом сотрудник российского правозащитного общества "Мемориал" Сергей Кривенко заявил сегодня в интервью агентству dpa, сообщает Deutsche Welle.

По оценкам московских правозащитников, в ходе боев на востоке Украины погибли сотни российских граждан.

Читайте такжеБолее половины россиян уверены в отсутствии войск РФ на Донбассе - опрос

"Речь, вероятно, идет даже о тысяче погибших. Может, больше", - сказал Кривенко.

По словам Кривенко, который также является членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, среди погибших большое количество военнослужащих. Ему самому известен не один случай, когда российские солдаты погибли или попали в плен во время боев на подконтрольных террористам территориях Донецкой и Луганской областей, отметил Кривенко.

Общее количество российских солдат на Донбассе он оценивает на уровне 6 тысяч человек. Украинские власти насчитывают от 8 до 11 тысяч человек, говорится в сообщении агентства.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных. При этом в мае нынешнего года он внес изменения в перечень сведений о государственной тайне, распорядившись причислять к ней информацию о потерях личного состава вооруженных сил "в мирное время в период проведения специальных операций".

Между тем, согласно результатам опроса "Левада-центра", обнародованным 28 июля на сайте организации, 52% россиян, полагают, что на Донбассе нет российских войск. Положительно на этот вопрос ответили 26% опрошенных, 22% затруднились с ответом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжается антитеррористическая операция.

Читайте также"Торнадо", "Гвоздика" и танки: "перевалочная база" российских контрактников под Ростовом (фоторепортаж)

В Минобороны Украины сообщали, что за время проведения АТО погибли около 2 тыс. 300 военнослужащих Вооруженных сил, 270 пропали без вести. Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, на границе Украины с Россией находятся около 52 тыс. российских военных, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - 8-9 тыс.

По последним данным ООН, в Украине за 15 месяцев вооруженного конфликта погибли почти 7 тыс. человек.

Президент Петр Порошенко сегодня заявил, что количество погибших на Донбассе гражданских и военных лиц уже приближается к 9 тыс.