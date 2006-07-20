Депутаты из фракции БЮТ вылетают в Ливан

«Я бы хотел, чтоб Украина не думала, что депутаты от БЮТ будут бездельничать. Например, я и мой коллега Александр Фельдман завтра вылетаем в Ливан в зону боевых действий для того, чтобы оценить обстановку на месте и выяснить, есть ли угроза нашему государству», – об этом сообщил народный депутат от фракции БЮТ, политолог Дмитрий Выдрин, который является членом комитета ВР по государственной безопасности.

Он отметил, тот факт, что в последнее время Украина вообще выпала из внешней политики и межгосударственных отношений и занимается только своими внутренними проблемами, что негативно отражается на ее имидже.

«Не так далеко от нашего государства начались боевые действия, и никто не реагирует на эту ситуацию. Украина не может и не должна оставаться незаинтересованной в завершении войны в Ливане», – сказал Д. Выдрин.

Обкомсо ссылкой на Cxid.info