Пограничники: сообщение ФСБ об открытии огня из Украины по россиянину - провокация
Распространенная в российских медиа со ссылкой на ФСБ информация об украинском пограничнике, который якобы открыл огонь по россиянину через границу, ранив его в грудь, "полностью не соответствует действительности и имеет исключительно провокационный характер".
Об этом сказано в официальном заявлении ГПСУ.
"В первую очередь законодательство Украины запрещает пограничникам открывать огонь в сторону территории сопредельной страны. Тем не менее, с целью проверки данной информации, Администрация Госпогранслужбы Украины инициировала служебное расследование в ходе которого были проверены все пограничные наряды, которые несли службу в указанном направлении. В результате было установлено, что все боеприпасы у военнослужащих в наличии, а оружие не содержит признаков применения", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНа Донетчине задержали "КамАЗ" с большим количеством патронов и кадровым военным РФ (фоторепортаж)Наряду с этим пограничники отметили, что на данном направлении неоднократно наблюдались диверсионные группы, которые пытались незаконно пересечь границу из России в Украину. В результате применения оружия погибли и получили ранения военнослужащие Луганского пограничного отряда.
Также в ГПСУ предполагают, что недостоверная информация об обстреле была распространена с целью отвлечь внимание общественности от участия ВС РФ в конфликте на востоке Украины после инцидента с задержанием российского военного.