Пограничники: сообщение ФСБ об открытии огня из Украины по россиянину - провокация

Об этом сказано в официальном заявлении ГПСУ.

"В первую очередь законодательство Украины запрещает пограничникам открывать огонь в сторону территории сопредельной страны. Тем не менее, с целью проверки данной информации, Администрация Госпогранслужбы Украины инициировала служебное расследование в ходе которого были проверены все пограничные наряды, которые несли службу в указанном направлении. В результате было установлено, что все боеприпасы у военнослужащих в наличии, а оружие не содержит признаков применения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине задержали "КамАЗ" с большим количеством патронов и кадровым военным РФ (фоторепортаж)Наряду с этим пограничники отметили, что на данном направлении неоднократно наблюдались диверсионные группы, которые пытались незаконно пересечь границу из России в Украину. В результате применения оружия погибли и получили ранения военнослужащие Луганского пограничного отряда.

Также в ГПСУ предполагают, что недостоверная информация об обстреле была распространена с целью отвлечь внимание общественности от участия ВС РФ в конфликте на востоке Украины после инцидента с задержанием российского военного.