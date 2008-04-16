Парламент Крыма просит Ющенко не праздновать 350-летие победы над Россией

Верховная Рада Автономной Республики Крым призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить Указ «О праздновании 350-летия победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве», поскольку считает, что этот Указ разъединяет "братские народы России и Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к главе государства, которое было принято сегодня на пленарном заседании крымского парламента.

Крымские парламентарии бурно обсуждали обращение. Мнение о целесообразности его принятия разделились - за принятие данного обращения выступали депутаты из блока "За Януковича!" и их политические союзники из других фракций, против - депутаты из фракции "Курултай-Рух". Голосование по данному вопросу проходило в поименном режиме. Обращение к В.ЮЩЕНКО поддержали 73 из 87 депутатов, присутствовавших в зале.

В обращении, текстом которого располагает УНИАН, крымские парламентарии заявляют, что Указ о праздновании победы в Конотопской битве «не будет способствовать ни восстановлению исторической правды, ни преодолению глубочайшего раскола в украинском обществе, ни созданию общеполитической нации». «Не углубляясь в историю, должны отметить, что упомянутая в Указе Конотопская битва была одним из эпизодов русско-польской войны 1954-1667 годов, которую Россия была вынуждена вести после Переяславской Рады. Подписание гетманом Выговским сепаратного соглашения о возврате Украины под власть Речи Посполитой, битва под Конотопом, принесшая победу казацко-польско-татарскому войску над русско-казацким, не только не помогли установлению долгожданного мира на украинской земле, а наоборот – привели к расколу среди казаков», - говорится в обращении депутатов ВР Крыма к Президенту.

«Празднование юбилея братоубийства будет способствовать только разъединению народа Украины, большинство которого составляют украинцы и русские, а проведение в Автономной Республике Крым предусмотренной научной конференции, «посвященной истории украинско-крымского союза середины XVII века», вряд ли улучшит межэтнические отношения в автономии», - подчеркивается в обращении. В связи с этим крымский парламент призывает Президента отменить свой Указ.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. Президент Украины подписал Указ «О праздновании 350-летия победы войска под руководством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве».